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28 минут назад

Москвичам пообещали январские морозы

В Москве и Московской области в четверг, 9 декабря, прогнозируются январские морозы до минус 10-12 градусов. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, его цитирует ТАСС.

Москвичам пообещали январские морозы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Метеоролог пообещал москвичам, что в столице столбики термометра опустятся до минус 8-10 градусов, в Подмосковье — до минус 7-12 градусов. Такая температура даже холоднее, чем среднестатистическая в январе — в первый месяц года нормой считается температура минус 6 градусов.

«Погода обусловится влиянием скандинавского антициклона, который вытеснит снеговые облака за пределы Московской области. Сейчас снег идет, скажем так, в южной половине, юго-восточной», — рассказал Тишковец.

По его словам, в четверг метеорологи прогнозируют переменную облачность и ветер со скоростью 2-7 метров в секунду. Синоптик рассказал, что холодный атмосферный фронт уже принес в Москву и область до 10 процентов месячной нормы осадков.

Ранее Тишковец предсказал москвичам «теплый сэндвич» зимой. Он объяснил, что жителей столицы ждут относительные теплые декабрь с февралем, но также и морозный январь. Начало арктического вторжения произойдет в канун Нового года, считает специалист.

Новости Москвы,Погода,
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