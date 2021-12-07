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2 часа назад

В Москве побит рекорд «сталинского» снегопада 1949 года

В Москве 7 декабря выпало рекордное количество снега, в последний раз такой мощный снегопад был 72 года назад, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В Москве побит рекорд «сталинского» снегопада 1949 года
Фото: ТАССТАСС

«Сталинский» снегопад в Москве стал самым мощным за последние 72 года», – передает ТАСС со ссылкой на заявление эксперта в соцсетях.

Так, в Тушино зарегистрировано 7 мм осадков, на ВДНХ – 8 мм, на Балчуге – 10 мм, а в Новой Москве и Михайловском – 12 мм. Показатели предоставлены по состоянию на 18.00 мск.

«Таким образом, уже сейчас можно утверждать, что снегопад 7 декабря 2021 года стал самым мощным с 1949 года (12,7 мм – прим. ВЗГЛЯД). Осадки продолжаются, и окончательные результаты будут подведены в 21:00 мск», – добавил Тишковец, отметив, что такое количество осадков составляет 20% от месячной нормы.

Если говорить про Подмосковье, то больше всего осадков зафиксировано в Железнодорожном и Коломне – 16 мм, Кашире – 14 мм, Долгопрудном, Михнево, Серпухове, Павловском Посаде – 12 мм.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни жителей центра Европейской России ждут резкие изменения погоды – оттепель резко сменится похолоданием, а потом снова потеплеет. Снег сменится дождем.

Новости Москвы,Евгений Тишковец,ИТАР-ТАСС,
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