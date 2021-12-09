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39 минут назад

МФЦ «Рязанский» в Москве после стрельбы работает в штатном режиме

Московский центр госуслуг «Рязанский», где 7 декабря произошла стрельба, работает в штатном режиме.

МФЦ «Рязанский» начал работать в штатном режиме после стрельбы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Центр работает в штатном режиме», — заявили РИА Новости в пресс-службе столичных МФЦ.

Ранее источник RT сообщил, что стрельбу в многофункциональном центре на юго-востоке Москвы устроил 45-летний военный пенсионер Сергей Глазов. Поводом для конфликта мог стать его отказ надеть маску.

В результате происшествия погибли два человека, четверо пострадали.

Возбуждено уголовное дело.

По данным Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), утроивший стрельбу признал свою вину.

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