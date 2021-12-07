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59 минут назад

В ЮВАО по программе реновации под заселение передали 19 домов

В ЮВАО с начала запуска программы реновации под заселение передали 19 домов. Новостройки расположены в Кузьминках, Текстильщиках, Люблине, Нижегородском и Рязанском районах, рассказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

В ЮВАО по программе реновации под заселение передали 19 домов
Фото:  портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

"На территории округа введено в эксплуатацию 25 домов площадью порядка 370 тысяч квадратных метров, еще в проектировании и строительстве находятся 44 здания общей площадью более 790 тысяч квадратных метров", – добавил Левкин, слова которого приводятся на портале мэра и правительства Москвы.

Он отметил, что объем возводимого жилья на территории округа позволит расселить более 40 тысяч жителей.

Всего в округе жители 37 домов завершили расселение или переезжают в новое квартиры. До конца 2024 года в рамках первого этапа программы реновации запланировано расселение 15,7 тысячи жителей.

В ЮВАО в общей сложности вошли в программу реновации 818 домов. В них проживают более 160 тысяч человек. Подобрано 69 стартовых площадок, 21 из которых находится на месте сносимых домов.

В Москве с января по конец ноября 2021 года более 22 тысяч человек были расселены в новые квартиры по программе реновации.

Новости Москвы,Сергей Левкин,Правительство Москвы,
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