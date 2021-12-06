В парке «Яуза» начали высаживать деревья

В этом году на территории парка планируется высадить более 1100 деревьев.

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На двух участках в пойме реки Чермянки, которые войдут в состав парка «Яуза», начали высаживать деревья. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Создание парка “Яуза” — самый крупный проект благоустройства в столице, его общая площадь составит более 350 гектаров. Проект реализуется в несколько этапов, в результате будет создан самый протяженный экологический парк в Европе. В настоящее время ведем высадку деревьев-крупномеров, которые украсят новый парк и дополнят уже имеющиеся в нем зеленые насаждения», — рассказал он.

Заммэра рассказал, что в этом году планируется высадить более 1100 деревьев. На участке от улицы Мусоргского до проезда Дежнева в общей сложности высадят 429 деревьев — ели, резиста-вязы, березы, ивы, клены и рябины.

«Приступили к высадке крупномерных деревьев на участке вдоль Юрловского проезда до улицы Молодцова, здесь запланирована высадка почти 700 деревьев. Преобладать будут красный дуб, декоративные яблони, ели, белые ивы. Возраст саженцев — от 10 до 20 лет, высота — 2,5–5 метров, обхват ствола достигает 25 сантиметров», — отметил Петр Бирюков.

Он сообщил, что новые деревья близки по породному составу существующим зеленым насаждениям парка. Все они адаптированы к нашей климатической полосе и сложным городским условиям.