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2 часа назад

Москвичей возмутил внешний вид работников доставки

Жители Москвы пожаловались на внешний вид столичных курьеров. В группе «Гагаринский район» в Facebook они указали, что работники службы доставки ходят с грязными сумками и выглядят уставшими.

Москвичей возмутил внешний вид работников доставки
Фото: Александр Казаков / КоммерсантъАлександр Казаков / Коммерсантъ

В пример столичным курьерам одна из москвичек привела историю с Рыбинском. Там все наружные баннеры было решено оформить в дореволюционном стиле. Например, сетевой продуктовый сменил свою вывеску, дописав «Магазинъ продуктовъ для здорового питания», чтобы соответствовать облику исторической части города, а крупная служба доставки в поддержку запустила «ретро-доставку», работники которой одеты по-старинному в темно-зеленые пальто и высокие сапоги. Однако не все подписчики сообщества разделили восхищение женщины рыбинскими курьерами. «Как по мне, это не здорово. Зачем из улиц устраивать декорации к историческому фильму? Меру надо знать», — написала одна из них.

Другие же, наоборот, оценили идею смены имиджа курьеров, отметив, что столичным работникам это необходимо. «Летом сфотографировала курьеров "Яндекс-доставки". Нет слов: сидят на газоне, обедают голыми руками прямо из пакета», «Желтые сумки "Яндекс" однозначно должен чаще менять на новые. Иногда у них такой вид, что сомневаешься в чистоте, а внутри ведь продукты», — прокомментировали возмущенные юзеры.

Ранее стало известно, что российский совет торговых центров попросит ТЦ создать зоны ожидания для курьеров в зимний период.

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