Москвичей возмутил внешний вид работников доставки

В пример столичным курьерам одна из москвичек привела историю с Рыбинском. Там все наружные баннеры было решено оформить в дореволюционном стиле. Например, сетевой продуктовый сменил свою вывеску, дописав «Магазинъ продуктовъ для здорового питания», чтобы соответствовать облику исторической части города, а крупная служба доставки в поддержку запустила «ретро-доставку», работники которой одеты по-старинному в темно-зеленые пальто и высокие сапоги. Однако не все подписчики сообщества разделили восхищение женщины рыбинскими курьерами. «Как по мне, это не здорово. Зачем из улиц устраивать декорации к историческому фильму? Меру надо знать», — написала одна из них.