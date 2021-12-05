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1 час назад

Московское метро начали украшать к Новому году

Метрополитен Москвы начали украшать к Новому году. Об этом в воскресенье, 5 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Московское метро начали украшать к Новому году
Фото: Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры МосквыДепартамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

Отмечается, что с понедельника на 11 станциях Кольцевой линии будут установлены 17 ёлок. Елки можно будет увидеть на станциях: «Краснопресненская»; «Белорусская»; «Проспект Мира» (две линии); «Комсомольская»;« Курская» (две линии и Чкаловская); «Таганская» (и «Марксистская»); «Павелецкая» (две линии); «Добрынинская» (и «Серпуховская»); «Октябрьская»; «Парк Культуры»; «Киевская».

— Традиционно, по поручению Мэра Москвы, в начале декабря мы начинаем украшать к Новому году инфраструктуру и подвижной состав Московского транспорта. В первую очередь нарядится мосметро – основной столичный перевозчик. Всего будут украшены вестибюли 56 станций метро, 26 станций МЦК и МЦД и 6 автовокзалов, — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Максиму Ликсутова.

До этого сообщалось, что с 10 декабря по 9 января в Москве пройдет фестиваль «Путешествие в Рождество». Также в столице будут работать ярмарки, 18 катков и площадка для керлинг.

2 декабря, мэр столицы Сергей Собянин рассказал о работе площадок «Путешествия в Рождество». По его словам, мастер-классы проводиться не будут в связи с эпидемиологической обстановкой. В остальном фестиваль будет работать в привычном для москвичей режиме. Сергей Собянин отметил, что в условиях коронавирусных ограничений главный акцент фестиваля будет сделан на уличных форматах.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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