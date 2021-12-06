В Москве украли игрушки с уличной елки

В районе Новокосино неизвестные украли игрушки с установленной на улице елки. Фото с места событий выложили в Telegram-канале «Москва с огоньком».
Источник сообщил, что дерево поставили на Новокосинской улице буквально на днях.
«Надо было на клей сажать», — пошутила администрация сообщества.
Комментаторов возмутило воровство елочных украшений.
«Что за люди», «Да что ж за радость такая, стащить игрушку с елки?!», «Вот дикари», — написали пользователи сети.
Кто-то отметил, что пластмассовые украшения стоят недорого и зачастую распродаются со скидкой, что делает мотивацию хулиганов еще более непонятной.
«Странное место выбрали, чтобы елку поставить», — отметили некоторые комментаторы, добавив, что дерево стоит на тротуаре, где ходят люди и паркуются автомобили. Кто-то заявил, что украсть могут и саму елку.
«За МКАДом свои правила у людей», — заключил юзер.