В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 73.74EUR 83.24
Войти в почту
28 минут назад

Кража игрушек с уличной елки в Москве возмутила россиян

В районе Новокосино неизвестные украли игрушки с установленной на улице елки. Фото с места событий выложили в Telegram-канале «Москва с огоньком».

В Москве украли игрушки с уличной елки
Фото: Telegram-канал «Москва с огоньком»Telegram-канал «Москва с огоньком»

Источник сообщил, что дерево поставили на Новокосинской улице буквально на днях.

«Надо было на клей сажать», — пошутила администрация сообщества.

Комментаторов возмутило воровство елочных украшений.

«Что за люди», «Да что ж за радость такая, стащить игрушку с елки?!», «Вот дикари», — написали пользователи сети.

Кто-то отметил, что пластмассовые украшения стоят недорого и зачастую распродаются со скидкой, что делает мотивацию хулиганов еще более непонятной.

«Странное место выбрали, чтобы елку поставить», — отметили некоторые комментаторы, добавив, что дерево стоит на тротуаре, где ходят люди и паркуются автомобили. Кто-то заявил, что украсть могут и саму елку.

«За МКАДом свои правила у людей», — заключил юзер.

Ранее фото новогодней елки без верхушки в одном из московских дворов вызвало обсуждение в сети. Некоторые призвали россиян самостоятельно украшать деревья во дворах.
Новости Москвы,Общество,Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители