Вильфанд озвучил дату прихода устойчивой зимы в Москву

«Температурный фон таков, что и ночью, и днем в ближайшие дни температура [будет] ниже нуля градусов. Исключением станет только вторник, когда температура будет от минус 1 до плюс 1 градуса. Будет умеренная зимняя погода, однако с пятницы прогнозируется понижение температуры. Ночные температуры будут уже 10-15 градусов мороза, а днем [будет] минус 7-10 градусов. Это уже такая серьезная зима», — сказал Вильфанд.