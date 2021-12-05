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10 минут назад

Вильфанд: устойчивая зима придет в Москву 10 декабря

В Москве с 10 декабря прогнозируется устойчивая зимняя погода: днем уже ожидается до 10 градусов мороза. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Вильфанд озвучил дату прихода устойчивой зимы в Москву
Фото: ТАССТАСС

«Температурный фон таков, что и ночью, и днем в ближайшие дни температура [будет] ниже нуля градусов. Исключением станет только вторник, когда температура будет от минус 1 до плюс 1 градуса. Будет умеренная зимняя погода, однако с пятницы прогнозируется понижение температуры. Ночные температуры будут уже 10-15 градусов мороза, а днем [будет] минус 7-10 градусов. Это уже такая серьезная зима», — сказал Вильфанд.

До минус 29: Синоптики предупредили россиян о суровой зиме

По словам синоптика, снежный покров в Москве сохранится до весны. В настоящее время высота сугробов в разных районах столицы составляет от 5 до 10 сантиметров.

«Снег лежит, и вероятность того, что он сойдет раньше весны, небольшая. Теперь снежный покров будет постоянно увеличиваться. Правда, в ближайшие несколько дней особенно значительные осадки не прогнозируются», — отметил метеоролог.

Новости Москвы,Роман Вильфанд,ИТАР-ТАСС,
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