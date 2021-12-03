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13 минут назад

Москвичам пообещали мягкую погоду на выходных

В выходные москвичей ожидает мягкая, умеренная, зимняя погода. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд с беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Москвичам пообещали мягкую погоду на выходных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что погодных катаклизмов быть не должно.

Так, в субботу в Москве ожидается ветер, мокрый снег, а на юге Новой Москвы — вовсе дождь, но в воскресенье этого не будет, и вполне может появиться возможность поиграть в снежки и покататься на санках.

«5 декабря ситуация изменится. В воскресенье будет комфортная и умеренная погода, ветра не будет, местами будет небольшой снег, но уже без мокрого. Установится штилевая погода. В Москве ночью будет от пяти до семи градусов мороза, а по области — ощутимый морозец до минус 10. После полудня температура повысится, но останется отрицательной — минус один-три», — уточнил Вильфанд.

Ранее снежный циклон «Бенедикт» спровоцировал резкое увеличение спроса на дворников в России почти в два раза. Еще большая потребность в них выяснилась в Москве и Санкт-Петербурге.

По этой причине замглавы думского комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева предложила привлекать к этим работам граждан, которые имеют задолженности по оплате коммунальных услуг. По словам депутата, среди таких людей есть не только те, кто забывает оплачивать счета, но и «реально бедные».

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