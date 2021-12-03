Москвичам пообещали мягкую погоду на выходных

В выходные москвичей ожидает мягкая, умеренная, зимняя погода. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд с беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Он отметил, что погодных катаклизмов быть не должно.

Так, в субботу в Москве ожидается ветер, мокрый снег, а на юге Новой Москвы — вовсе дождь, но в воскресенье этого не будет, и вполне может появиться возможность поиграть в снежки и покататься на санках.

«5 декабря ситуация изменится. В воскресенье будет комфортная и умеренная погода, ветра не будет, местами будет небольшой снег, но уже без мокрого. Установится штилевая погода. В Москве ночью будет от пяти до семи градусов мороза, а по области — ощутимый морозец до минус 10. После полудня температура повысится, но останется отрицательной — минус один-три», — уточнил Вильфанд.

Ранее снежный циклон «Бенедикт» спровоцировал резкое увеличение спроса на дворников в России почти в два раза. Еще большая потребность в них выяснилась в Москве и Санкт-Петербурге.