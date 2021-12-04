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2 часа назад

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности из-за ветра и гололедицы, передает РИА Новости со ссылкой на Гидрометцентр.

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации источника, порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. В столице предупреждение сохранится до 20:00 субботы, 4 декабря, в области — до 12:00.

В Москве и Подмосковье также действует предупреждение о гололедице до 12:00 воскресенья, 5 декабря.

Ранее в столице объявили о желтом уровне погодной опасности в первый день зимы. По данным Гидрометцентра, порывы ветра могли достигнуть 22 метров в секунду. Кроме того, жителей столичного региона предупредили о гололедице.

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