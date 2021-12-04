В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности из-за ветра и гололедицы, передает РИА Новости со ссылкой на Гидрометцентр.
По информации источника, порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. В столице предупреждение сохранится до 20:00 субботы, 4 декабря, в области — до 12:00.
В Москве и Подмосковье также действует предупреждение о гололедице до 12:00 воскресенья, 5 декабря.
Ранее в столице объявили о желтом уровне погодной опасности в первый день зимы. По данным Гидрометцентра, порывы ветра могли достигнуть 22 метров в секунду. Кроме того, жителей столичного региона предупредили о гололедице.