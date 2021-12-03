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1 час назад

Заммэра Москвы рассказала о снижении заболеваемости COVID-19 вдвое

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что заболеваемость COVID-19 в Москве снизилась вдвое. Об этом сообщили РИА Новости.

В Москве заболеваемость COVID-19 снизилась вдвое
Фото: Алексей Майшев / РИА НовостиАлексей Майшев / РИА Новости

Ракова отметила, что на протяжении двух лет мир борется с коронавирусом «и по сути живет под таким прессом бесконечным, гнет которого ощущает каждый из нас».

«Этот пресс то давит сильнее, когда волна наступает и количество заполненных коек подходит к 100 процентам, либо немножко отступает, как сейчас, когда заболеваемость в Москве снизилась больше чем на 50 процентов», — рассказала заммэра.

Ранее в Центре имени Гамалеи спрогнозировали спад волны заболеваемости COVID-19.

Новости Москвы,Анастасия Ракова,
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