В Москве заболеваемость COVID-19 снизилась вдвое

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что заболеваемость COVID-19 в Москве снизилась вдвое. Об этом сообщили РИА Новости.
Ракова отметила, что на протяжении двух лет мир борется с коронавирусом «и по сути живет под таким прессом бесконечным, гнет которого ощущает каждый из нас».
«Этот пресс то давит сильнее, когда волна наступает и количество заполненных коек подходит к 100 процентам, либо немножко отступает, как сейчас, когда заболеваемость в Москве снизилась больше чем на 50 процентов», — рассказала заммэра.
Ранее в Центре имени Гамалеи спрогнозировали спад волны заболеваемости COVID-19.