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1 час назад

В Москве стало проще получить медотвод от прививки против COVID-19

Департамент здравоохранения Москвы со 2 декабря упростил правила получения медотвода от вакцинации в столице. Дано разрешение на его получение через Госуслуги. Об этом пишут на сайте ведомства. Москва стала пилотным регионом по внедрению единого федерального стандарта выдачи таких справок. Такая процедура недоступна тем, кто живет не в столице. Прочие россияне смогут оценить аналогичную возможность только с февраля предстоящего года.

В Москве стало проще получить медотвод от прививки против COVID-19
Фото: Кирилл Зыков / АГН "Москва"Кирилл Зыков / АГН "Москва"

Для получения медотвода на портале госуслуг необходимо иметь московский полис ОМС или быть прикрепленным к столичной поликлинике. Но перечень заболеваний и состояний для медотвода невелик. На получение такой бумаги требуется находится в состоянии обострения серьезных хронических заболеваний, а также в жизнеугрожающих и неотложных состояниях. При определенных состояниях решить временно отложить вакцинацию может лечащий врач.

Кстати, известно, что людей с противопоказаниями к вакцинации против коронавирусной инфекции будут вносить в специальную базу. Точный подсчет числа таких граждан пока сложен. По некоторым оценкам это не более 10% от населения страны.

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