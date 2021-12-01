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3 часа назад

Путин и Собянин открыли дом культуры «ГЭС-2» на Болотной набережной

Президент России Владимир Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным открыли дом культуры «ГЭС-2» на Болотной набережной и посетили разместившуюся в нем выставку исландского художника Рагнара Кьяртанссона, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

«Расширили набережную, реконструировали Патриарший мост, несколько объектов передали в собственность вот этого проекта под реконструкцию и под снос. Здесь были снесены объекты, в целом расчистили площадку», - пояснил Собянин.

Он напомнил, что в 2021 году была благоустроена большая часть острова Балчуг. «Остался небольшой участок под реконструкцию. 90% всех набережных благоустроено. Это огромный труд системный», - подчеркнул мэр.

Новости Москвы,Сергей Собянин,Владимир Путин,АГН "Москва",
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