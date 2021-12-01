Путин и Собянин открыли дом культуры «ГЭС-2» на Болотной набережной

Президент России Владимир Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным открыли дом культуры «ГЭС-2» на Болотной набережной и посетили разместившуюся в нем выставку исландского художника Рагнара Кьяртанссона, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

«Расширили набережную, реконструировали Патриарший мост, несколько объектов передали в собственность вот этого проекта под реконструкцию и под снос. Здесь были снесены объекты, в целом расчистили площадку», - пояснил Собянин.