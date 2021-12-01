Правительство Москвы получило более 120 заявок на экопремию

Правительство Москвы получило более 140 заявок на соискание премий в области охраны окружающей среды и за лучший проект комплексного благоустройства, 123 из них - заявки на экопремию. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Рамблера».

Фото: ДПиООС ДПиООС

Экспертное жюри 30 ноября начало рассматривать работы и проекты, присланные на конкурс. Самой популярной номинацией (более 50 заявок) стал «Лучший эколого-образовательный и эколого-просветительский проект» - соискание премии в области охраны окружающей среды.

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Заседание по рассмотрению заявок открыла замглавы комиссии по присуждению премий, заместитель руководителя Департамента природопользования Москвы Евгения Семутникова. По ее словам, количество заявок на правительственные премии по сравнению с 2020 годом выросло на 25 процентов.

В жюри премий вошли авторитетные эксперты в области развития и реформы транспортной системы, климатологии, энергетики и энергосбережения, экологического образования и просвещения.

«Это те специалисты, которые сегодня участвуют в выработке целого ряда технологических, энергосберегающих решений, которые планируется предпринять», - сказала Семутникова.

Она отметила, что вопросы, связанные с климатом, снижением негативного влияния и с адаптацией городов к климатическим изменениям в последние два года стоят особенно остро. За последний год сфера влияния экологии значительно расширилась.

«Сегодня экология – сфера инновационных и технологических решений», - подчеркнула Семутникова.

Правительство Москвы проводит премию в области охраны окружающей среды с 2003 года. Заявки на нее в этом году принимались с 16 сентября на официальном сайте проекта.

К декабрю сформирован предварительный шорт-лист претендентов на призовые места. За первое и второе места в каждой из четырех номинаций предусмотрено денежное поощрение.

Конкурс за лучший проект комплексного благоустройства природных и озелененных территорий города Москвы предусматривает шесть премий (три по 100 тысяч рублей для проектных организаций и три по 70 тысяч для преподавателей и студентов).