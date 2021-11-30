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34 минуты назад

Погода в Москве: Опубликовано видео последствий циклона «Бенедикт» в Москве

Генуэзский циклон «Бенедикт» дошел до Москвы. В ночь на вторник в столичном регионе выпало до 16 миллиметров осадков, что составило более четверти месячной нормы. Очевидцы публикуют в соцсетях последствия непогоды – огромные лужи на дорогах, а также сильные порывы ветра, повредившие деревья и металлоконструкции.

По прогнозам синоптиков, днем в Москве ожидается облачная погода с дождем и ветром до 18 метров в секунду. Вечером столбик термометра опустится до -2 градусов, а также возможен снег и гололедица. Власти столицы призвали жителей не покидать дома без необходимости из-за штормового ветра. Все городские службы работают в режиме повышенной готовности.

Новости Москвы,Погода,Видео,Правительство Москвы,
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