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1 час назад

Завершено благоустройство Верейской улицы на западе Москвы

Завершились работы по благоустройству Верейской улицы на западе Москвы. По этой улице пройдет основной маршрут к будущей станции «Давыдково» Большой кольцевой линии метро (БКЛ). Об этом во вторник, 30 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков.

Завершено благоустройство Верейской улицы
Фото: mos.rumos.ru

— С вводом в эксплуатацию новой станции пешеходный поток по Верейской улице вырастет в несколько раз, поэтому было важно заблаговременно привести в порядок тротуары и проезжую часть, — отметил Бирюков.

По его словам, общая площадь благоустройства составила 2,5 гектара. По обеим сторонам проезжей части были построены просторные тротуары, которые оградили от дороги бордюрным камнем. Также на улице были установлены пять современных остановочных павильонов, оснащенных точками Wi-Fi и зарядными устройствами для телефонов.

Кроме того, была отремонтирована автостоянка возле здания суда. К самому зданию рядом расположенным промышленным предприятиям обустроили удобные пешеходные дорожки с уличным освещением. Всего вдоль дорожек установили 28 новых фонарей с энергосберегающими лампами.

Днем ранее, 29 ноября, сообщалось, что в столичном районе Очаково-Матвеевское появятся самый длинный дворовый мост и первая вертикальная досуговая площадка с балконами. Основная идея проекта заключается в максимальном раскрытии дворовой части на природное окружение. Отмечается, что общая площадь благоустройства составит 4,73 гектара.

Новости Москвы,Петр Бирюков,Правительство Москвы,
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