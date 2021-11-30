Завершено благоустройство Верейской улицы

Завершились работы по благоустройству Верейской улицы на западе Москвы. По этой улице пройдет основной маршрут к будущей станции «Давыдково» Большой кольцевой линии метро (БКЛ). Об этом во вторник, 30 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков.

Фото: mos.ru mos.ru

— С вводом в эксплуатацию новой станции пешеходный поток по Верейской улице вырастет в несколько раз, поэтому было важно заблаговременно привести в порядок тротуары и проезжую часть, — отметил Бирюков.

По его словам, общая площадь благоустройства составила 2,5 гектара. По обеим сторонам проезжей части были построены просторные тротуары, которые оградили от дороги бордюрным камнем. Также на улице были установлены пять современных остановочных павильонов, оснащенных точками Wi-Fi и зарядными устройствами для телефонов.

Кроме того, была отремонтирована автостоянка возле здания суда. К самому зданию рядом расположенным промышленным предприятиям обустроили удобные пешеходные дорожки с уличным освещением. Всего вдоль дорожек установили 28 новых фонарей с энергосберегающими лампами.