Синоптик предупредил о субтропических ливнях в Москве

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предсказал, что ночь на 30 ноября в Москве может стать рекордно теплой. Об этом он рассказал в Facebook .

Как отметил синоптик, осень в Центральной России закончится небывалым теплом. На регион обрушатся «сильнейшие субтропические ливни», из-за чего Среднерусская возвышенность «превратится в ледяной каток». Небольшие дожди начнутся 29 ноября и позже перерастут в ливни. вПричиной погодных изменений станет циклон балканского происхождения «Бенедикт», насыщенный субтропическим теплом и влагой Адриатического моря.