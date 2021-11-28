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В Москву придет рекордное потепление

Елена Прошина
28 минут назад

Синоптики сообщили о приближении к Москве циклона, который принесет резкое потепление и дожди. Об этом сообщает центр погоды погоды «Фобос».

В Москву придет рекордное потепление
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Финальный аккорд осени-2021 в метеорологическом отношении будет экстраординарным. В ночь на 30 ноября будет самой теплой за всю историю метеостанции ВДНХ с 1948 года: столбики термометров в Москве не опустятся ниже +4…+6° и, по всей видимости, падет прежний рекорд 2006 года, когда в темное время суток было +4,4°», - говорится в сообщении.

После этого, в дневные часы, ожидается понижение температуры сначала +2…+4°, а ближе к вечеру до нуля и чуть ниже.

Москвичей предупредили о рекордном атмосферном давлении

Согласно прогнозу, к 06.00 утра 30 ноября атмосферное давление резко упадет до рекордно низкого уровня – 717 мм рт. ст. Это станет еще одним погодным рекордом дня: в последний раз подобные показания барометров в Москве наблюдались в 1988 году (718 мм рт. ст.).

Метеорологи связывают рекордные перепады температуры и давления с приходом в европейскую Россию циклона балканского происхождения «Бенедикт». Он несет с собой субтропическое тепло и влагу с Адриатики. В течении ближайших двух суток этот атмосферный вихрь, двигающийся со скоростью около 40 км/ч, преодолеет 2000 км. При этом к 30 ноября его центр окажется в районе Верхней Волги.

А в ночь на 1 декабря в столичном регионе ожидается похолодание до -1…-6°. При этом прогнозируется гололедица и формирование снежного покрова толщиной 2-3 сантиметра, передает ТАСС.

Новости Москвы,ИТАР-ТАСС,
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