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Столичные врачи за сутки вылечили еще 4138 пациентов от COVID-19

Вечерняя Москва
12 минут назад

Московские врачи за минувшие 24 часа вылечили еще 4138 человек от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперштабе Москвы в воскресенье, 28 ноября.

Столичные врачи вылечили еще 4138 пациентов от COVID-19
Фото: ТАССТАСС

Таким образом, за весь период пандемии коронавируса в столице полностью выздоровели 1 764 835 пациентов.

За последние сутки в Москве зарегистрировали 3086 новых случаев заболевания COVID-19. Число госпитализированных пациентов составило 807, а подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) — 617.

Еще 95 пациентов за сутки скончались, говорится в сообщении.

Также за минувшие 24 часа в 85 регионах России выявили еще 33 548 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе Москвы в воскресенье, 28 ноября.

Уточняется, что 6,3 процента заболевших не имели клинических симптомов COVID-19.

За прошедшие стуки от инфекции умерли 1224 гражданина. При этом российским врачам удалось полностью вылечить от коронавируса 30 646 пациентов.

Таким образом, с начала пандемии в России зарегистрировали 9 570 373 случаев коронавируса в 85 регионах.

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