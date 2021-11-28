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Сергей Собянин поздравил жительниц Москвы с Днем матери

Агентство «Москва»
36 минут назад

Мэр столицы Сергей Собянин поздравил жительниц Москвы с Днем матери. Поздравление опубликовано на странице мэра «ВКонтакте».

Собянин поздравил жительниц Москвы с Днем матери
Фото: ТАССТАСС

«Сердечно поздравляю всех москвичек - мам и бабушек - с Днем матери. Это - самый близкий и дорогой для каждого из нас человек. Она дарит жизнь, любовь и заботу. От всей души желаю вам здоровья, счастья и душевного тепла», - написал Собянин.

День матери - международный праздник в честь матерей. В этот день принято поздравлять матерей и беременных женщин, в отличие от Международного женского дня, когда поздравления принимают все представительницы женского пола. В разных странах этот день приходится на разные даты - в России традиционно День матери отмечается в последнее воскресенье ноября.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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