Собянин поздравил жительниц Москвы с Днем матери

«Сердечно поздравляю всех москвичек - мам и бабушек - с Днем матери. Это - самый близкий и дорогой для каждого из нас человек. Она дарит жизнь, любовь и заботу. От всей души желаю вам здоровья, счастья и душевного тепла», - написал Собянин.

День матери - международный праздник в честь матерей. В этот день принято поздравлять матерей и беременных женщин, в отличие от Международного женского дня, когда поздравления принимают все представительницы женского пола. В разных странах этот день приходится на разные даты - в России традиционно День матери отмечается в последнее воскресенье ноября.