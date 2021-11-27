Орнитологи спасли редкую краснокнижную птицу

«Подорлик вертелся и падал, был в крайне тяжелом состоянии. Нам удалось его вывести из тяжелого состояния. Эта птица краснокнижная. У нее была серьезная борьба за жизнь. Первое заболевание — это лихорадка Западного Нила», — рассказал он, добавив, что на фоне лихорадки у пернатого упал иммунитет.