Орнитологи спасли редкую краснокнижную птицу

Орнитологам в Москве удалось спасли краснокнижного малого подорлика с лихорадкой Западного Нила. Об этом в субботу, 27 ноября, сообщает агентство новостей «Москва».
По словам руководителя проекта «Орнитарий» в парке «Сокольники» Вадима Мишина, редкую птицу обнаружили в Тульской области, после чего передали ее столичным экспертам.
«Подорлик вертелся и падал, был в крайне тяжелом состоянии. Нам удалось его вывести из тяжелого состояния. Эта птица краснокнижная. У нее была серьезная борьба за жизнь. Первое заболевание — это лихорадка Западного Нила», — рассказал он, добавив, что на фоне лихорадки у пернатого упал иммунитет.
На данный момент координация птицы восстановлена, однако хищник пока все еще не летает.
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