Москвичей предупредили о рекордном атмосферном давлении

«Осень закончится небывалым теплом! Финальный аккорд осени 2021 года в метеорологическом отношении будет экстраординарным. В понедельник в центре России начнутся небольшие дожди, которые в ночные и утренние часы вторника усилятся и приобретут интенсивный ливневый характер. При этом ночь на 30 ноября будет самой теплой за всю историю метеостанции ВДНХ с 1948 года: столбики термометров в Москве не опустятся ниже плюс 4-6 градусов», – рассказал Тишковец, передает ТАСС.