В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 75.59EUR 84.95
Войти в почту

На ВДНХ открылся самый большой каток России

News.ruиещё 1
39 минут назад

В столице на ВДНХ начал работу самый большой каток страны. Он разместился на Главной аллее, огибая знаменитые фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок». Его площадь превышает 20 тысяч квадратных метров. Это больше чем три футбольных поля.

Самый большой каток Москвы открылся на ВДНХ
Фото: News.ruNews.ru

В этом году гигантский каток оформили в стиле «Зимней сказки». Одновременно он сможет принять 4,5 тысячи москвичей и гостей столицы. В этом году они могут не просто кататься, но и слушать рассказ об истории выставки.

На весь сезон запланирована большая культурная программа. Посетителей ждут экскурсии на коньках об истории и архитектуре выставки, спектакли, флешмобы на льду. Здесь пройдёт праздник в честь Дня хоккея, Новый год и Рождество.

Каток будет работать по 27 февраля 2022 года. Покататься на коньках можно с 10 утра и до 10 вечера.

Новости Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители