Самый большой каток Москвы открылся на ВДНХ

В столице на ВДНХ начал работу самый большой каток страны. Он разместился на Главной аллее, огибая знаменитые фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок». Его площадь превышает 20 тысяч квадратных метров. Это больше чем три футбольных поля.

Фото: News.ru News.ru

В этом году гигантский каток оформили в стиле «Зимней сказки». Одновременно он сможет принять 4,5 тысячи москвичей и гостей столицы. В этом году они могут не просто кататься, но и слушать рассказ об истории выставки.

На весь сезон запланирована большая культурная программа. Посетителей ждут экскурсии на коньках об истории и архитектуре выставки, спектакли, флешмобы на льду. Здесь пройдёт праздник в честь Дня хоккея, Новый год и Рождество.