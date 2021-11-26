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Два главных катка Москвы дадут скидку на билеты при оплате картой «Мир»

Letidor.ruиещё 3
2 часа назад

26 ноября в Москве при поддержке платежной системы «Мир» открываются сразу два катка: в Парке Горького и на ВДНХ. Лицом кампании стала чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева.

Два главных катка Москвы дадут скидку на билеты при оплате картой «Мир»
Фото: Instagram@vdnh_russiaInstagram@vdnh_russia

При оплате билетов на каток по национальной платежной карте будет действовать скидка 20%.

На самом большом в Москве катке ВДНХ будет работать павильон проката «Мир» (павильон №2), где все гости смогут подготовиться к выходу на лед. На площадке возле павильона будет установлен яркий арт-объект в виде фирменных лепестков «Мира», где можно будет сделать красивые фото или просто отдохнуть после катания.

Для всех гостей катка в Парке Горького будет работать удобный центральный павильон №1, оформленный при поддержке ПС «Мир». На пандусе перед выходом на лед и на центральной аллее катка будут установлены арт-объекты «Мира», рядом с которыми можно будет сделать яркие фото.

Приобрести билеты на самый большой каток Москвы можно будет только онлайн, на официальном сайте ВДНХ. Скидка при оплате картой «Мир» считается автоматически. А билеты на каток «Зеркальный» можно купить как на официальном сайте Парка Горького, так и на Яндекс Афише.

Напоминаем, что гостям на катке следует соблюдать все нормы безопасности, установленные Роспотребнадзором. На входе установлены дезинфицирующие рамки и будет измеряться температура. Гостям катка также необходимо придерживаться социальной дистанции, а в закрытых помещениях – носить маски.

Каток на ВДНХ продолжит работу до 27 февраля 2022 года, а каток «Зеркальный» – до 8 марта 2022 года.

Новости Москвы,Камила Валиева,Роспотребнадзор,Яндекс,
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