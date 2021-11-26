Москвичей предупредили о сильном ветре

В Москве и Подмосковье до вечера субботы будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра и гололедицы. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

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Согласно прогнозам синоптиков, порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Предупреждение действует до 23:00 27 ноября.Ранее москвичей предупредили об аномально низком атмосферном давлении. Во вторник, 30 ноября, показатель в Москве опустится на "барическое дно".