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Москвичей предупредили о сильном ветре до вечера субботы

Москва24иещё 3
52 минуты назад

В Москве и Подмосковье до вечера субботы будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра и гололедицы. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Москвичей предупредили о сильном ветре
Фото: ТАССТАСС

Согласно прогнозам синоптиков, порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Предупреждение действует до 23:00 27 ноября.Ранее москвичей предупредили об аномально низком атмосферном давлении. Во вторник, 30 ноября, показатель в Москве опустится на "барическое дно".

До этого ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что осень в столице закончится рекордным субтропическим теплом и ливнем: 30 ноября выпадет треть месячной нормы осадков.

Новости Москвы,Евгений Тишковец,
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