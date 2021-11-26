Синоптики пообещали снег в первый день зимы в Москве

В первый день зимы, 1 декабря 2021 года, в Москве ожидается небольшой снег. Об этом сообщили синоптики центра погоды «Фобос».

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва Антон Гердо / Вечерняя Москва

По утверждению специалистов, 1 декабря в столице температура опустится до минус четырех – пяти градусов.

— Осадки небольшие, но полностью их исключать нельзя, — передает слова сообщения агентство городских новостей «Москва».

Как только температуры опустится ниже нуля, в столице выпадет небольшой снег, предупредили метеорологи.

До этого синоптики рассказали, какой будет зима в столице. По заверению синоптиков, зимой в Москве средняя температура ожидается выше нормы. Кроме того, они отметили, что в начале декабря москвичам стоит ждать похолодания, но сразу за ним температура повысится.