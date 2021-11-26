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Синоптики пообещали снег в первый день зимы в Москве

Вечерняя Москва
13 минут назад

В первый день зимы, 1 декабря 2021 года, в Москве ожидается небольшой снег. Об этом сообщили синоптики центра погоды «Фобос».

Синоптики пообещали снег в первый день зимы в Москве
Фото: Антон Гердо / Вечерняя МоскваАнтон Гердо / Вечерняя Москва

По утверждению специалистов, 1 декабря в столице температура опустится до минус четырех – пяти градусов.

— Осадки небольшие, но полностью их исключать нельзя, — передает слова сообщения агентство городских новостей «Москва».

Как только температуры опустится ниже нуля, в столице выпадет небольшой снег, предупредили метеорологи.

До этого синоптики рассказали, какой будет зима в столице. По заверению синоптиков, зимой в Москве средняя температура ожидается выше нормы. Кроме того, они отметили, что в начале декабря москвичам стоит ждать похолодания, но сразу за ним температура повысится.

19 ноября завершилась заливка самого большого катка Москвы на ВДНХ. В вечернее время суток на катке москвичам будут показывать ролики, посвященные зиме. Он откроется для жителей и гостей столицы уже в конце ноября. Уточняется, что основная стоимость билетов на каток на ВДНХ в 2021 году будет варьироваться от 150 до 350 рублей в зависимости от возрастной группы посетителей. Такие цены соответствуют уровню прошлого года.

Новости Москвы,АГН "Москва",
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