Патриарх утвердил список храмов, которым нужна реставрация

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил список московских храмов, которые нуждаются в реставрации и будут заявлены на получение субсидий из бюджета Москвы в 2022 году, сообщает сайт Финансово-хозяйственного управления Русской православной церкви (ФХУ РПЦ).

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В утвержденном патриархом списке, приведенном на сайте ФХУ, семь храмов: ансамбль Высоко-Петровского монастыря конца XVII – начала XVIII века, Никольская церковь 1826 года, церковь Мартина Исповедника 1782-1793 годов, церковь Николы в Подкопае ХVII-ХVIII века с ансамблем зданий разных лет, церковь Знамения за Петровскими воротами 1679-1680 годов, церковь в ансамбле усадьбы Царицыно XVIII века и церковь Знамения 1784 года. Все они – объекты культурного наследия. В церкви Мартина Исповедника, церкви в Царицыно и церкви Знамения будут продолжены уже начатые работы.

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"Объекты в собственности Русской православной церкви в рамках данной программы не финансируются. <...> Ежегодно ФХУ по представлениям правящих викариев города Москвы формирует сводный список объектов Русской православной церкви на финансирование реставрационных работ за счет средств городского бюджета, который подается на рассмотрение святейшему патриарху Московскому и всея Руси Кириллу", - цитирует сообщение сайта ФХУ начальника Отдела реставрации и ремонта управления Екатерину Инасаридзе.

Председатель экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации (ЭСЦИАР), член Патриаршего совета по культуре протоиерей Леонид Калинин в мае 2021 рассказал РИА Новости, что совет выявил в России около 7 тысяч руинированных храмов. В 2019 году в РПЦ заявили, что составили список из более чем 4,7 тысячи так называемых "бесхозных храмов" - объектов религиозного назначения, принадлежавших ранее Русской церкви, которые находятся в руинированном или аварийном состоянии и нуждаются в консервации или реставрации.