Москвичи несут цветы к представительству Кузбасса

Жители столицы несут цветы к зданию представительства Кузбасса в память о горняках, погибших в результате взрыва в шахте «Листвяжная», передает корреспондент РИАМО.

Фото: РИАМО РИАМО

Перед зданием представительства поставили стол, на который неравнодушные москвичи возлагают красные гвоздики. На нем лежит лист бумаги с надписью: «Кузбасс Листвяжная 25.11.21 скорбим».

На флаге региона, размещенном у входа в здание, вывесили траурную черную ленту.

Взрыв в шахте «Листвяжная» произошел утром 25 ноября, в это время там работали 285 шахтеров. Эвакуировать из зоны аварии удалось 239 человек. Погибшими считаются 63 горняка. Во время спасательной операции погибли также 6 спасателей, их наградят посмертно.