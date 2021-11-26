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Москвичи несут цветы к представительству Кузбасса после трагедии в шахте «Листвяжная»

РИАМО
1 час назад

Жители столицы несут цветы к зданию представительства Кузбасса в память о горняках, погибших в результате взрыва в шахте «Листвяжная», передает корреспондент РИАМО.

Москвичи несут цветы к представительству Кузбасса
Фото: РИАМОРИАМО

Перед зданием представительства поставили стол, на который неравнодушные москвичи возлагают красные гвоздики. На нем лежит лист бумаги с надписью: «Кузбасс Листвяжная 25.11.21 скорбим».

На флаге региона, размещенном у входа в здание, вывесили траурную черную ленту.

Взрыв в шахте «Листвяжная» произошел утром 25 ноября, в это время там работали 285 шахтеров. Эвакуировать из зоны аварии удалось 239 человек. Погибшими считаются 63 горняка. Во время спасательной операции погибли также 6 спасателей, их наградят посмертно.

В пятницу утром на месте трагедии возобновили спасательную операцию, еще одного шахтера удалось вытащить живым.

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