Стали известны результаты московского международного фестиваля рекламы Red Apple

Уже в четвертый раз в конкурс Red Apple была включена эксклюзивная номинация Best in Instagram. Золото завоевали Mozga Studio совместно с брендом Enjoyable Ageing Charity Foundation с кейсом Disappearing Stories. В номинации также есть и обладатель серебряной награды: агентство Red Pepper, бренд «Перекресток» и проект «Помощь» с кейсом «Come to help: Pomoshch and Perekrestok».