Стали известны результаты московского международного фестиваля рекламы Red Apple

25 ноября в баре Blanc Red Apple стали известны имена победителей и призеров конкурса 2021.

Фото: Пресс-служба Red Apple Пресс-служба Red Apple

По итогам голосования 80 членов международного жюри, из которых 52 члена представляют 24 страны, определился 31 золотой победитель, 46 — серебряных, 55 — бронзовых и 30 шорт-листов. Агентство OMD Media Direction совместно с клиентом Hasbro завоевало гран-при направления Media с кейсом Double Transformation.

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«Награды — это признание наших достижений и в области маркетинга и в целом. Иногда важно увидеть собственные успехи глазами других, а также важно представить свою работу на обозрение и оценку всему миру. Цель получения награды — сама по себе является смелым шагом. Получение награды — это вишенка на торте! Ничто не может сравниться с тем, что вашу работу оценивают другие профессионалы в этой области», — подчеркнул председатель жюри блока MEDIA, Director Media & Digital Transformation North Africa & Middle East Unilever Asad ur Rehman.

Агентством года стало Leo Burnett Moscow, рекламодателем года – Сбер, медиасетью года стала Media Direction Group, а сетью года – Leo Burnett Worldwide. Награду «Агентство года» в сегменте MARKETING завоевала emg, в сегменте MEDIA – OMD Media Direction, а в CREATIVE – Mozga Studio.

Всего на конкурс Московского международного фестиваля рекламы в 2021 году подали было подано более 600 работ.

«Мы стараемся постоянно развиваться и при формировании проектных решений отвечать не только задачам брифа, но также оказывать положительное влияние и на сопряженные задачи клиента — весь проект от идеи до механики должен отражать ценности, заложенные в бренд. Таким образом, каждый проект работает на укрепление позиционирования компании. Решая задачи, направленные на повышение эффективности, мы тестируем новые инструменты и механики, что позволяет выделяться из клаттера и, конечно, находить новые пути оптимизации взаимодействия с аудиторией. Выстраивая работу именно по таким принципам, мы запускаем успешные проекты для клиентов, потребителей и индустрии в целом», — отметила член жюри блока MEDIA, business development director OMD Media Direction Евгения Лысенко.

Уже в четвертый раз в конкурс Red Apple была включена эксклюзивная номинация Best in Instagram. Золото завоевали Mozga Studio совместно с брендом Enjoyable Ageing Charity Foundation с кейсом Disappearing Stories. В номинации также есть и обладатель серебряной награды: агентство Red Pepper, бренд «Перекресток» и проект «Помощь» с кейсом «Come to help: Pomoshch and Perekrestok».