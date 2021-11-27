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В Москве увеличат социальные выплаты семьям с детьми

Мослентаиещё 1
1 час назад

В Москве в 2022 году социальные выплаты семьям с детьми вырастут на 4,8 процента. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова, ее слова приводятся на сайте правительства столицы.

В Москве увеличат соцвыплаты семьям с детьми
Фото: АГН «Москва»АГН «Москва»

Она уточнила, что за последние годы программа поддержки женщин с детьми значительно расширилась. Оказываемая семьям помощь включает сопровождение в виде материальных выплат, компенсаций, льгот, комплекса программ и проектов, а также много другого. «В следующем году в целом по направлению поддержки семьи и детства планируется выделить бюджетных средств на 15,9 процента больше, чем в 2021 году. Социальные выплаты семьям с детьми будут увеличены на 4,8 процента», — подчеркнула Анастасия Ракова, уточнив, что число многодетных семей в городе за десять лет увеличилось в 2,5 раза.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в 2021 году около 25 тысяч московских предприятий малого и среднего бизнеса получили со стороны правительства поддержку различного рода.

Новости Москвы,Анастасия Ракова,Сергей Собянин,
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