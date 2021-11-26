Опубликована карта подмосковных елочных базаров

С начала декабря нынешнего года в городских округах Московской области начнут работать ёлочные базары. Об этом изданию «Вести Подмосковья» сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.

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В текущем году открытие ёлочных базаров намечено на 2 декабря. Все они будут оформлены в стилистике бренда «Зима в Подмосковье». На торговых площадках покупателям предложат купить российские ели, пихты, сосны, а также импортные деревья.

С начала следующего месяца планируется точечное открытие объектов продажи праздничных деревьев. Основная торговля на ёлочных базарах стартует 20 декабря этого года. Уточняется, что все ёлочные базары работать до 10 января 2022 года. Посмотреть ближайшую точку продажи ёлок можно на карте.