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Опубликована карта подмосковных елочных базаров

Вести Подмосковьяиещё 7
1 час назад

С начала декабря нынешнего года в городских округах Московской области начнут работать ёлочные базары. Об этом изданию «Вести Подмосковья» сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.

Опубликована карта подмосковных елочных базаров
Фото: pixabay.compixabay.com

В текущем году открытие ёлочных базаров намечено на 2 декабря. Все они будут оформлены в стилистике бренда «Зима в Подмосковье». На торговых площадках покупателям предложат купить российские ели, пихты, сосны, а также импортные деревья.

С начала следующего месяца планируется точечное открытие объектов продажи праздничных деревьев. Основная торговля на ёлочных базарах стартует 20 декабря этого года. Уточняется, что все ёлочные базары работать до 10 января 2022 года. Посмотреть ближайшую точку продажи ёлок можно на карте.

Ранее психолог дала рекомендации, как оставить коронавирус в уходящем году. Чтобы следующий год стал более удачным, подготовку к нему нужно начинать уже сейчас.

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