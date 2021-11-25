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Осень в Москве закончится аномалией

Елена Прошина
20 минут назад

Осень в Москве закончится рекордным субтропическим теплом и ливнем. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал «РИА Новости», что 30 ноября в столице выпадет треть месячной нормы осадков, воздух в этот день прогреется до плюс 7 градусов.

Осень в Москве закончится аномалией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Средняя температура уходящей осени в Москве и Центральной России пока лишь символически превышает многолетнюю статистику, но сезон, по всей видимости, закроется аномальным, а, возможно, и рекордным теплом», — приводятся в материале слова Евгения Тишковеца.

Он отметил, что воздух в столице и области будет постепенно прогреваться на протяжении оставшихся дней ноября и к 30 числу достигнет своего пика.

«При таком сценарии, вероятно, будет побит и дневной, и ночной рекорды температуры для этого дня. Согласно метеостатистике, с 1948 года самая теплая ночь в столице 30 ноября наблюдалась в 2006 году, когда метеорологи зафиксировали плюс 4,4 градуса. А вот дневной рекорд температуры принадлежит 1974 году — тогда термометр показал плюс 5,8», — подчеркнул Тишковец.

Сопровождать необычайно теплую погоду будут интенсивные дожди. По словам Тишковеца, общее количество осадков составит 15-20 миллиметров или около 1/3 от всего месячного объема небесной влаги.

Новости Москвы,Погода,Евгений Тишковец,РИА Новости,
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