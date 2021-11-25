Осень в Москве закончится аномалией

«При таком сценарии, вероятно, будет побит и дневной, и ночной рекорды температуры для этого дня. Согласно метеостатистике, с 1948 года самая теплая ночь в столице 30 ноября наблюдалась в 2006 году, когда метеорологи зафиксировали плюс 4,4 градуса. А вот дневной рекорд температуры принадлежит 1974 году — тогда термометр показал плюс 5,8», — подчеркнул Тишковец.