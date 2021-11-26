Самый большой каток столицы открылся на ВДНХ

На ВДНХ открылся самый большой каток столицы площадью свыше 20,5 тысячи квадратных метров, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу выставки.
Каток может работать при температуре до плюс 10 градусов, а заморозку 3,6 тонны льда обеспечивают 11 холодильных установок, рассказал руководитель пресс-службы ВДНХ Александр Жестков.
По его словам, в этом сезоне посетителей ждут экскурсии на коньках об истории и архитектуре, выставки, флешмобы, комбо-билеты, а также спектакли, концерты и шоу на льду. Вместе с открытием катка на ВДНХ начался зимний сезон. В программу торжественного открытия вошли театральные постановки на льду, цирковые представления и интерактивная программа по мотивам сказок, световые шоу, костюмированные шествия и диджей-сеты.
Кроме того, 27 ноября в рамках проекта "Спортивные сезоны" откроется Клуб ВДНХ по фигурному катанию.
Ледовая площадка будет работать до 27 февраля 2022 года.Ранее сообщалось, что ГУМ-каток и ГУМ-ярмарка откроются на Красной площади 29 ноября. Первые четыре сеанса в будни будут бесплатными. Кроме того, гостям предложат мастер-классы со звездами российского спорта. В частности, по субботам на катке будет работать чемпион мира по хоккею Алексей Яшин.