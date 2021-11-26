Суд в Москве запретил пропаганду езды без номеров

Суд Москвы по иску столичной прокуратуры признал запрещенными публикации в соцсетях, пропагандирующие езду на автомобилях без номеров. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

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Сотрудники ГИБДД направили в прокуратуру данные трех аккаунтов Instagram, в которых демонстрировались нарушения ПДД, пренебрежение нормами безопасности, а также действия, создающие угрозу жизни и здоровью людей.

Прокурорская проверка установила, что пользователи этих аккаунтов нарушили закон «Об информации». Суд в полном объеме удовлетворил требования прокуратуры Москвы о признании информации, которая была размещена на этих страницах, запрещенной к распространению в России.