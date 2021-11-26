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Суд в Москве запретил пропаганду езды без номеров

BFM.RUиещё 4
1 час назад

Суд Москвы по иску столичной прокуратуры признал запрещенными публикации в соцсетях, пропагандирующие езду на автомобилях без номеров. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Суд в Москве запретил пропаганду езды без номеров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сотрудники ГИБДД направили в прокуратуру данные трех аккаунтов Instagram, в которых демонстрировались нарушения ПДД, пренебрежение нормами безопасности, а также действия, создающие угрозу жизни и здоровью людей.

Прокурорская проверка установила, что пользователи этих аккаунтов нарушили закон «Об информации». Суд в полном объеме удовлетворил требования прокуратуры Москвы о признании информации, которая была размещена на этих страницах, запрещенной к распространению в России.

Между тем источник ТАСС сообщил, что аккаунты с запрещенными судом материалами пока не заблокированы, поскольку решение суда не вступило в силу.

Новости Москвы,ГИБДД,Генпрокуратура РФ,ИТАР-ТАСС,
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