Собянин: власти не намерены вводить льготы для владельцев ТЦ

Власти Москвы не рассматривают возможности оказания помощи владельцам торговых центров, поскольку они не испытывают серьёзных затруднений во время пандемии. При этом руководство мегаполиса готово поддерживать представителей малого бизнеса, арендующих помещения в ТЦ, сообщает РИА Новости со ссылкой на столичного мэра Сергея Собянина. Ранее члены Российского совета торговых центров (РСТЦ) попросили премьер-министра Михаила Мишустина о господдержке на период введения QR-кодов.

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Для торговых центров мы субсидии точно не планируем. Это бизнес достаточно рентабельный. Владельцы торговой недвижимости, как правило, мультимиллионеры, которые точно не бедствуют. Это последняя категория людей, которым мы будем помогать, — сказал Собянин.

Он отметил, что представителям малого бизнеса, которые арендуют помещения в торговых центрах, власти будут оказывать поддержку в случае необходимости, как и раньше. По словам Собянина, система электронной торговли всё больше «откусывает» средств у офлайн-торговли.

Системность её [проблемы] заключается в том, что больше и больше становится электронной торговли. С каждым годом она всё больше и больше откусывает у офлайн-торговли. Это во всём мире происходит, просто пандемия сделала мощный толчок этим процессам, — подчеркнул мэр.

Ранее представители РСТЦ обратились к Мишустину с просьбой о господдержке на время введения QR-кодов для посетителей. В частности, владельцы ТЦ просят о компенсациях расходов, субсидировании кредитов и предоставлении налоговых льгот.