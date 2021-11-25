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Белогрудые ежи в Московском зоопарке заснули на зиму

Агентство «Москва»
1 час назад

В Московском зоопарке заснули до весны белогрудые ежи, сообщает пресс-служба зоосада.

Белогрудые ежи в Московском зоопарке заснули на зиму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У нас в павильоне «Фауна России» живет несколько белогрудых ежей, самого крупного зовут Жорик. Несколько дней назад они свернулись клубочками и уснули на зиму», - говорится в сообщении.

Ежи спят в глубоких норках, уточнили в пресс-службе. «К зиме их тщательно утепляют, застилая дно сухими листьями. Глубина норы очень важна, так как если нора промерзнет зимой, еж может погибнуть. Во время спячки у ежей сильно меняются жизненные процессы: замедляется метаболизм, тело охлаждается до 1,8 градусов, частота сердцебиения сокращается со 180 до 20-60 ударов в минуту, дышат они всего раз в минуту. Поэтому, чтобы хорошо перезимовать, зверек осенью должен весить не менее 600 г», - отмечается в сообщении.

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