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Собянин: объем вводимого жилья в Москве удвоился

Москва24иещё 3
1 час назад

Сергей Собянин заявил о значительном увеличении объемов вводимого жилья в Москве. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

Собянин: объем вводимого жилья в Москве удвоился
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам мэра, речь идет о рекордных показателях.

"Если посмотреть статистику с 2012 года по 2014 – 2015 год, мы вводили около 3 миллионов квадратных метров, в этом году ввели 6 миллионов. Это рекорд за всю историю Москвы", – заявил Собянин.

Градоначальник подчеркнул, что причин на это несколько. Во-первых, рост предложения соответствует росту спроса среди покупателей. Во-вторых, стимулом к приобретению жилья активнее становятся программа льготной ипотеки и межрегиональная миграция.

По словам Сергея Собянина, в ТиНАО порядка 40% жилья покупают иногородние граждане РФ. Внутри МКАДа соотношение иное – около 80% сделок приходится на москвичей.

Градоначальник отметил, что чрезмерное строительство и низкие цены в Москве могут спровоцировать слишком быстрый прирост населения. Вместе с тем он признал, что ограничений на межрегиональную миграцию сейчас нет и не будет.

Ранее аналитики агентства недвижимости "Азбука жилья" назвали районы Москвы с самым недорогим жильем. Ими оказались оказались Лианозово, Восточное Бирюлево и Бескудниковский.

Новости Москвы,Сергей Собянин,РИА Новости,
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