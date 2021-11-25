В павильоне "Физика" на ВДНХ воссоздадут исторические светильники

Реставраторы воссоздадут по архивным фотографиям 18 люстр, которые являлись центральным элементом украшения залов павильона №5 "Физика" (бывший павильон Латвийской ССР) на ВДНХ. Каждый осветительный прибор предстоит создать с нуля, сообщила в четверг пресс-служба столичного департамента капитального ремонта.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Павильон является объектом культурного наследия федерального значения, он был построен в начале 1954 года по проекту коллектива архитекторов А. Я. Айварса, В. И. Закиса и К. Я. Плуксне. Последний раз капитальный ремонт в здании проводился в 1973 году, а с 2017 года в павильоне идут ремонтно-реставрационные работы.

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"Изучая архивные документы и фотографии, реставраторы обнаружили, что стилистическое оформление павильона дополняли еще и осветительные приборы четырех типов: два настенных бра и две люстры боковых компартиментов (часть помещений, объединенных сквозными проходами - прим. ТАСС) Вводного зала, а также 12 люстр-корзин и две большие люстры-ладьи боковых компартиментов Центрального зала. На них также присутствуют детали национально-растительной орнаменталистики - это цветы, листья, ленты и колосья. Люстры являлись заметной частью интерьера, они не только выполняли свою основную функцию, но еще и были одним из центральных элементов украшения залов павильона. Поэтому было принято решение об их воссоздании", - приводятся слова начальника управления Департамента капитального ремонта города Москвы Алексея Васютина.

Сейчас в мастерской на основании сохранившихся фотографий изготавливают модели, по которым можно будет сделать выводы об общем виде люстр. Детали моделей выполняют либо из пластилина, либо из гипса, либо из воска, а затем собирают на каркас. Уже почти полностью готовы модели настенных бра, а для люстры бокового компартимента Вводного зала подготовлены отдельные детали, которые собираются на каркас. Также составлен фрагмент люстры-корзины на всю ее высоту и подготовлена модель люстры-ладьи Центрального зала.