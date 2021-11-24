Метель парализовала Москву

Загруженность московских дорог из-за снегопада днем в среду, 24 ноября, достигла 9 из 10 баллов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Пробки».
Загружены все основные автомагистрали города: Садовое кольцо, Третье транспортное кольцо, МКАД. Скорость автомобильного потока снижена на большинстве бульваров в центре города, Тверской улице, Новом Арбате, Кремлевской, Котельнической и Москворецкой набережных, улицах Большая Лубянка, Новослободская, Рождественская, проспекте Мира, Волгоградском, Варшавском, Волоколамском, Ленинградском шоссе и шоссе Энтузиастов, а также вылетных магистралях.
Сервис прогнозирует, что к 18.00 пробки в Москве достигнут 10 баллов.
В Московском регионе наблюдается метель, видимость составляет 500-1500 м. Специалисты прогнозируют, что образуется снежный покров высотой 3 см.