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Метель парализовала Москву

Вероника Полынина
38 минут назад

Загруженность московских дорог из-за снегопада днем в среду, 24 ноября, достигла 9 из 10 баллов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Пробки».

Метель парализовала Москву
Фото: ТАССТАСС

Загружены все основные автомагистрали города: Садовое кольцо, Третье транспортное кольцо, МКАД. Скорость автомобильного потока снижена на большинстве бульваров в центре города, Тверской улице, Новом Арбате, Кремлевской, Котельнической и Москворецкой набережных, улицах Большая Лубянка, Новослободская, Рождественская, проспекте Мира, Волгоградском, Варшавском, Волоколамском, Ленинградском шоссе и шоссе Энтузиастов, а также вылетных магистралях.

Сервис прогнозирует, что к 18.00 пробки в Москве достигнут 10 баллов.

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В Московском регионе наблюдается метель, видимость составляет 500-1500 м. Специалисты прогнозируют, что образуется снежный покров высотой 3 см.

Новости Москвы,Яндекс,
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