Завершается монтаж пяти светящихся арок в центре города

Перед новогодними праздниками центр столицы украсят арки, напоминающие фасады главных театров города.

Фото: Ю. Иванко. Mos.ru Ю. Иванко. Mos.ru

Специалисты комплекса городского хозяйства установили опорные стойки и металлические каркасы на Тверской и Манежной площадях, в Газетном переулке, Новопушкинском сквере и на улице Кузнецкий Мост.

Сейчас завершается монтаж световых карт.

Одновременно с этим проводят тестовое подключение праздничной иллюминации, чтобы проверить работоспособность светодиодов и при необходимости исправить неполадки.

Перед новогодними праздниками центр Москвы, как и в прошлые годы, украсят восемь светящихся арок, напоминающих фасады главных столичных театров.

Самая большая арка высотой 20 метров и длиной 62 метра, установленная на Тверской площади, символизирует театр «Эрмитаж» с его узнаваемыми колоннами. Арки в Газетном и Камергерском переулках напоминают находящийся поблизости МХТ имени А.П. Чехова.

Светящиеся арки на Пушкинской площади и в Новопушкинском сквере символизируют Российский академический молодежный театр, а арка на Манежной площади — фасад Малого театра.