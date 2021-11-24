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Завершается монтаж пяти светящихся арок в центре Москвы

Mos.ru
1 час назад

Перед новогодними праздниками центр столицы украсят арки, напоминающие фасады главных театров города.

Завершается монтаж пяти светящихся арок в центре города
Фото: Ю. Иванко. Mos.ruЮ. Иванко. Mos.ru

Специалисты комплекса городского хозяйства установили опорные стойки и металлические каркасы на Тверской и Манежной площадях, в Газетном переулке, Новопушкинском сквере и на улице Кузнецкий Мост.

Сейчас завершается монтаж световых карт.

Одновременно с этим проводят тестовое подключение праздничной иллюминации, чтобы проверить работоспособность светодиодов и при необходимости исправить неполадки.

Перед новогодними праздниками центр Москвы, как и в прошлые годы, украсят восемь светящихся арок, напоминающих фасады главных столичных театров.

Самая большая арка высотой 20 метров и длиной 62 метра, установленная на Тверской площади, символизирует театр «Эрмитаж» с его узнаваемыми колоннами. Арки в Газетном и Камергерском переулках напоминают находящийся поблизости МХТ имени А.П. Чехова.

Светящиеся арки на Пушкинской площади и в Новопушкинском сквере символизируют Российский академический молодежный театр, а арка на Манежной площади — фасад Малого театра.

Как ранее отмечал заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, к новогодним праздникам город украсят более четырех тысяч световых декоративных конструкций. Завершить монтаж планируется до середины декабря.

Новости Москвы,Петр Бирюков,
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