Завершается монтаж пяти светящихся арок в центре города

Перед новогодними праздниками центр столицы украсят арки, напоминающие фасады главных театров города.
Специалисты комплекса городского хозяйства установили опорные стойки и металлические каркасы на Тверской и Манежной площадях, в Газетном переулке, Новопушкинском сквере и на улице Кузнецкий Мост.
Сейчас завершается монтаж световых карт.
Одновременно с этим проводят тестовое подключение праздничной иллюминации, чтобы проверить работоспособность светодиодов и при необходимости исправить неполадки.
Перед новогодними праздниками центр Москвы, как и в прошлые годы, украсят восемь светящихся арок, напоминающих фасады главных столичных театров.
Самая большая арка высотой 20 метров и длиной 62 метра, установленная на Тверской площади, символизирует театр «Эрмитаж» с его узнаваемыми колоннами. Арки в Газетном и Камергерском переулках напоминают находящийся поблизости МХТ имени А.П. Чехова.
Светящиеся арки на Пушкинской площади и в Новопушкинском сквере символизируют Российский академический молодежный театр, а арка на Манежной площади — фасад Малого театра.
Как ранее отмечал заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, к новогодним праздникам город украсят более четырех тысяч световых декоративных конструкций. Завершить монтаж планируется до середины декабря.