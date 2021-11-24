Парк приключений «Летто» создадут в деревне Сосенки в ТиНАО

«Хотел бы подробнее остановиться на заказчике - это многодетная семья, которая на протяжении многих лет пыталась воплотить свою мечту и построить семейный центр отдыха. Ввиду ограниченного бюджета они долгое время не могли найти оптимальное проектное решение, поэтому коллеги из управления Архитектурного совета включились в работу и путем консультаций помогли им подобрать дизайн и материалы. Фасады облицуют простыми сэндвич-панелями нескольких оттенков, которые за счет градиента создадут современный и ритмичный облик», - приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.