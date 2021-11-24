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Парк приключений «Летто» создадут в деревне Сосенки в ТиНАО

Агентство «Москва»
20 минут назад

Согласован проект парка приключений «Летто» в дер. Сосенское на территории ТиНАО, сообщила пресс-служба столичного комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура).

Парк приключений «Летто» создадут в деревне Сосенки в ТиНАО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Москомархитектура согласовала проект парка приключений «Летто» в поселении Сосенское. Пространство небольшого двухэтажного здания будет отведено для активных игр и семейного отдыха», - говорится в сообщении.

Уточняется, что комплекс возведут в дер. Сосенки рядом с ул. Зименковская, с которой будет осуществляться въезд на территорию. Общая площадь здания составит порядка 5 тыс. кв. м. На первом этаже будут находиться входная группа, рекреационная зона, столовая, на втором - игровые пространства и служебные помещения. Проектировщиком является ООО «Проект+». Заказчиком выступает индивидуальный предприниматель Елена Матюшенко.

«Хотел бы подробнее остановиться на заказчике - это многодетная семья, которая на протяжении многих лет пыталась воплотить свою мечту и построить семейный центр отдыха. Ввиду ограниченного бюджета они долгое время не могли найти оптимальное проектное решение, поэтому коллеги из управления Архитектурного совета включились в работу и путем консультаций помогли им подобрать дизайн и материалы. Фасады облицуют простыми сэндвич-панелями нескольких оттенков, которые за счет градиента создадут современный и ритмичный облик», - приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Новости Москвы,Сергей Кузнецов,
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