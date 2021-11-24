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Фотовыставка Russpass открылась в столице

Москва24
45 минут назад

Фотовыставка туристического сервиса Russpass открылась на Цветном бульваре в столице. Проект "Это тоже Россия" посвящен зимним путешествиям по стране, говорится на портале мэра и правительства Москвы. На выставке представлено свыше 40 фотографий природных достопримечательностей, снятых тревел-блогерами и профессиональными фотографами.

Фотовыставка Russpass открылась в столице
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисовпортал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Все желающие смогут увидеть снимок Церик-Кель – одного из самых глубоких пресных водоемов России, который находится в Кабардино-Балкарской Республике. Фотографу удалось снять лебедей на озере, окруженном заснеженными горами. Также можно увидеть фото застывшего Салтинского водопада, который находится в каньоне реки Салтинки в Дагестане.

Рядом с каждой фотографией размещен QR-код. Отсканировав его, можно скачать бесплатное мобильное приложение. Сервис поможет изучить туристические предложения по всем регионам страны, а затем организовать поездку и увидеть достопримечательности своими глазами.

Ранее цифровой туристический сервис Russpass модернизировал сайт и запустил мобильное приложение для iOS и Android. В рамках модернизации сайта были обновлены разделы, добавлены новые полезные опции, а также увеличено количество фильтров для поиска актуальных туристических предложений.

После обновления пользователям стали доступны слайд-шоу, позволяющие в деталях рассмотреть интересные достопримечательности запланированного маршрута.

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