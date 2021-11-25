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На участке МЦД1 реверсивное движение планируют запустить в этом году

Управа района Хорошевский города Москвыиещё 3
18 часов назад

До конца года между Савеловской и Белорусской планируют запустить реверсивное движение по одному пути. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта. «Мы вместе с РЖД активно работаем над запуском D4. Впереди сложнейшая задача — реконструкция участка Беговая — Савеловская D1. Без этого невозможно открыть четвертый диаметр. Сейчас прорабатываем сроки реверса. Задача — провести работы максимально быстрыми темпами», — говорится в сообщении. Отмечается, что реверс — оптимальное решение, так как будет сохранена возможность проехать столицу насквозь. Без «сквозного» движения пришлось бы закрыть центральный участок или растянуть стройку на много лет.

На участке МЦД1 реверсивное движение планируют запустить в этом году
Фото: Управа района Хорошевский города МосквыУправа района Хорошевский города Москвы
Новости Москвы,Садоводство,РЖД,
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