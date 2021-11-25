На участке МЦД1 реверсивное движение планируют запустить в этом году

До конца года между Савеловской и Белорусской планируют запустить реверсивное движение по одному пути. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта. «Мы вместе с РЖД активно работаем над запуском D4. Впереди сложнейшая задача — реконструкция участка Беговая — Савеловская D1. Без этого невозможно открыть четвертый диаметр. Сейчас прорабатываем сроки реверса. Задача — провести работы максимально быстрыми темпами», — говорится в сообщении. Отмечается, что реверс — оптимальное решение, так как будет сохранена возможность проехать столицу насквозь. Без «сквозного» движения пришлось бы закрыть центральный участок или растянуть стройку на много лет.