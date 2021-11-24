В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 74.83EUR 84.17
Войти в почту

Выделенные полосы для транспорта введут еще на пяти участках улиц

Москва24иещё 4
42 минуты назад

Новые выделенные полосы для общественного транспорта введут на пяти участках столичных улиц с 13 декабря. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Выделенные полосы для транспорта введут еще на пяти участках улиц
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самаринпортал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На Зеленодольской улице Москвы полоса займет 400 метров. Она расположится от улицы Юных Ленинцев до Волгоградского проспекта. Данным участком ежедневно пользуются 28 тысяч человек.

Новая выделенная полоса протяженностью 450 метров будет организована на Электродной улице. С 13 декабря приоритетный проезд по нему получат маршруты № 46 и 659. Ими пользуются порядка пяти тысяч человек при поездках до станции метро "Шоссе Энтузиастов".

Похожая по протяженности выделенная полоса появится на Верхней Сыромятнической лице. Участок от улицы Земляной Вал до Верхнего Сусального переулка будет доступен в обеих сторонах.Самый короткий участок введут на съезде с Симферопольского на Варшавское шоссе при движении из области, где проезжает маршрут С919. Самый длинный – на Новорязанском шоссе. Его протяженность составит 4,6 километра от МКАД до дома № 4 по Новорязанскому шоссе.

Ранее в ноябре в центре и на юге столицы изменилась схема движения общественного транспорта. Речь идет о запуске маршрутной сети "Магистраль", в рамках которой автобусы следуют в соответствии с категорией маршрута.

Новости Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители