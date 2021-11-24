Фотовыставка «Молодые реставраторы» открылась на Гоголевском бульваре

Посмотреть экспозицию можно до 30 ноября.

Фото: Mos.ru Mos.ru

На Гоголевском бульваре открылась фотовыставка «Молодые реставраторы», подготовленная Департаментом культурного наследия Москвы. Здесь можно узнать об образовательных и культурно-просветительских проектах, помогающих привлекать молодых специалистов к сохранению исторического наследия.

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Экспозиция размещена на 16 двухсторонних стендах, установленных вдоль бульвара. Посмотреть выставку можно до 30 ноября.

Качественное обучение реставраторов имеет важное значение для продолжения реставрационных традиций. В январе 2021 года запущен образовательный проект «Реставрационный кураториум» Мосгорнаследия и колледжа «26 КАДР». Студенты старших курсов посещают реставрационные мастерские и фондохранилища, слушают лекции о тонкостях ремесла, а также под руководством опытных специалистов участвуют в работах на объектах реставрации и в волонтерских акциях. С осени 2021 года к проекту присоединились студенты Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова.

Проект «Школа реставратора» позволяет детям получить начальные знания об основных направлениях реставрационных работ и способах сохранения памятников истории и культуры, помогает решить проблему выбора будущей профессии. Ребята учатся работать с инструментами и материалами, изучают опыт мастеров и знакомятся с объектами культурного наследия столицы.

Для оценки квалификации реставраторов, проходящих подготовку в государственных учебных заведениях профессионального образования, разработаны новые реставрационные компетенции WorldSkills: «Реставратор произведений из дерева» и «Реставратор живописи». В соревнованиях по реставрационным компетенциям лидирующие позиции занимают учащиеся из Москвы.

Кроме того, с 2018 года Мосгорнаследием в партнерстве с ведущими вузами столицы проводится форум «Наследие». За три года его участниками стали свыше 12 тысяч человек. В 2021 году в конкурсной программе участвуют более 100 студентов столичных вузов, а также представители Казани, Самары, Владимира, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Республики Крым.

Столичный Департамент культурного наследия ежегодно проводит конкурс Правительства Москвы на лучший проект в области сохранения и популяризации объектов культурного наследия «Московская реставрация». С 2016 года призы вручаются в номинации «Молодой реставратор», в рамках которой отмечаются успехи молодых профессионалов.