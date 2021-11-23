В Москве представили проект Международной климатической платформы

В Москве стартовали международные климатические диалоги, которые проходят в гибридном формате с 23 по 25 ноября. Встречи проводятся по итогам минувшего саммита COP26 в Шотландии.

Фото: Пресс-служба ДПиООС Пресс-служба ДПиООС

Трансляция ведется на недавно созданной электронной площадке - Международной климатической платформе. Это новый проект правительства Москвы.

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Руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды (ДПиООС) Антон Кульбачевский, открывая серию диалогов Международной климатической платформы, заявил, что такой формат необходим в существующих реалиях, он позволяет обменяться конструктивной критикой, предложить новые идеи, создать групповые диалоги для обмена мнениями. Платформа позволяет оставить открытые комментарии или написать свое мнение автору лично.

«Это живой диалог не на три дня в году, а общение на профессиональные темы в любое время из любой точки планеты. Это возможность поделится своими исследованиями и получить отзывы от коллег. Это уникальный проект, который мы задумали давно, и именно локдауны прошлого года дали толчок к его реализации», - подчеркнул Кульбачевский.

По словам главы ДПиООС, Международная климатическая платформа – это социальная сеть профессионального экспертного сообщества в области климата и устойчивого развития, сообщество экспертов, публикующих свои аналитические и научные статьи, обсуждающих в социальной сети результаты своих исследований. Для того, чтобы стать экспертом платформы, необходимо просто зарегистрироваться и указать круг своих научных интересов.

Антон Кульбачевский рассказал, что одним из крупнейших проектов, который будет обсуждаться в ходе диалогов, является завершение работы над Климатическим планом Москвы, который разрабатывается по поручению мэра города Сергея Собянина. Проект включает все отрасли городской экономики: от энергетики и транспорта до градостроительного планирования, строительства жилых и административных зданий, автомобильных и железных дорог.

Вместе с тем, по словам Кульбачевского, курс на устойчивое развитие города, взятый еще 10 лет назад, уже принес значимые результаты в снижении воздействия на климат: реализуются масштабные программы реновации и капитального ремонта, внедряются «зеленые» решения в разных отраслях, включая внедрение «зеленых» технологий в строительство, проводится масштабная модернизации городского общественного транспорта Москвы. Обновление автопарка делает поездки комфортными и экологичными - городские автобусы постепенно сменяются электробусами. В планах городских властей - перевести весь общественный городской транспорт на электротягу к 2030 году.