Метрополитен расторг контракт на поставку 90 трамваев

В октябре 2020 года группа компаний заключила с метрополитеном договор на поставку 90 низкопольных односекционных трамваев, но нарушила сроки поставки почти на пять месяцев. Вместо 30 трамваев по пяти этапам поставки в Москве оказался только один, но и он не был предъявлен для приемки. Согласно договору, помимо поставки вагонов, компания должна была обеспечить их сервисное обслуживание и ремонт в течение 30 лет.