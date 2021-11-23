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В павильоны проката ВДНХ завезли 3,5 тысячи пар коньков

Вечерняя Москва
1 час назад

Перед открытием ледового катка на ВДНХ в павильоны проката завезли 3,5 тысячи пар коньков, рассказал руководитель пресс-службы выставки Александр Жестков.

В павильоны проката ВДНХ завезли 3,5 тысячи пар коньков
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По его словам, в павильон завезли три тысячи пар коньков для взрослых и 500 для детей. В этом сезоне для посетителей катка будут доступны 27 размеров: от 25-го до 51-го. Также Жетков уточнил, что спортивный инвентарь выставки частично обновляется ежегодно.

Отмечается, что каток будет соблюдать все нормы безопасности, которые установил Роспотрбнадзор. Над коньками проводят антисептическую обработку. Также для посетителей будет доступна услуга аренды экипировки.

Жесток также рассказал, какие размеры коньков пользуются наибольшей популярностью среди посетителей ВДНХ.

— Ходовые размеры – фигурные от 36-го до 40-го и хоккейные от 41-го до 45-го - в среднем служат три–четыре сезона. К этой зиме новых коньков будет около 30 процентов, еще 10 процентов заменят в течение работы ледовой площадки, — передает слова руководителя ведомства агентство городских новостей «Москва».

До этого Жестков рассказал, что для новогодней иллюминации на ВДНХ установят более миллиона лампочек. Он отметил, что на территории выставки установят 12 новогодних елей. Специалисты завершат украшение ВДНХ к празднику в конце ноября.

Посетители главной выставки страны смогут видеть перед аркой главного входа и на катке светящиеся цифры «2022». Центральную аллею ВДНХ украсит 13-метровая световая ель.

Новости Москвы,Александр Жестков,АГН "Москва",
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