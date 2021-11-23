Уличный коворкинг с садом появится на Шелепихинской набережной

— Уличные коворкинги стали распространенным форматом в городских парках, арт-кластерах и других общественных пространствах... В ЖК «Level Причальный» концепция работы на открытом воздухе получила новое воплощение. Благодаря перепаду высот на площадке — три метра, мы создаем уникальный двухуровневый двор, насыщенный целым рядом функций. Здесь можно будет не только заниматься спортом и играть с детьми, но и полноценно работать. В дальнейшем мы планируем создавать полноценное рабочее пространство во всех наших проектах, — заключила директор по стратегическому маркетингу и продукту Level Group Александра Мамохина.