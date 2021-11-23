Уличный коворкинг с садом появится на Шелепихинской набережной

Зону уличного коворкинга с небольшим садом откроют во дворе жилой многоэтажки на Шелепихинской набережной в столице. Об этом рассказал главный архитектор города Сергей Кузнецов во вторник, 23 ноября.
Он отметил, что дизайн пространства разработало бюро Upland.
Коворкинг под открытым небом войдет в состав проекта «Level Причальный» на Причальном проезде. В жилом комплексе создадут лайфворкинг — полноформатный офис площадью около 500 квадратных метров, сосредоточенный преимущественно на местных жителях. Однако работать можно будет и на улице в том числе.
— Рабочая зона расположится под пешеходным мостом-перголой протяженностью 90 метров. Мост будет выполнять не только роль променада для жителей, но и будет использован как гигантский навес, под которым разместятся оборудованные площадки различного назначения. В частности, здесь появятся комфортные рабочие места — столики и стулья, а также «подвесные рабочие кабинеты» — лавочки со столами на цепочках. Навес позволит работать на свежем воздухе даже в дождливую погоду, — заявил специалист.
Сергей Кузнецов добавил, что около open space коворкинга организуют небольшой сад. Здесь специалисты высадят деревья, кустарники и травы.
Также в общественном пространстве возведут амфитеатр для различных мероприятий. Он будет оборудован большим экраном для показа кино.
— Уличные коворкинги стали распространенным форматом в городских парках, арт-кластерах и других общественных пространствах... В ЖК «Level Причальный» концепция работы на открытом воздухе получила новое воплощение. Благодаря перепаду высот на площадке — три метра, мы создаем уникальный двухуровневый двор, насыщенный целым рядом функций. Здесь можно будет не только заниматься спортом и играть с детьми, но и полноценно работать. В дальнейшем мы планируем создавать полноценное рабочее пространство во всех наших проектах, — заключила директор по стратегическому маркетингу и продукту Level Group Александра Мамохина.
Ранее стало известно, что в Москве с начала года к коворкинг-центрам присоединились 385 некоммерческих организаций (НКО). Всего их количество увеличилось до 1743.